Google закрывает свой стриминговый сервис Google Play Music

”Начиная с сегодняшнего дня, мы рады официально пригласить слушателей Google Play Music без труда перенести свои музыкальные библиотеки и плейлисты на YouTube Music — новый дом для прослушивания и поиска музыки”, — говорится в официальном обращении компании к пользователям. При этом пока что у тех, кто оформил подписку, будет оставаться одновременный доступ и к Google Play Music, и к YouTube Music.

Что интересно, компания так и не объявила, когда именно доступ к более старому сервису будет закрыт. Google лишь сообщила, что случится это чуть позже в течение текущего года.