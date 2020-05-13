Приложения
Сегодня 13:31
Google закрывает свой стриминговый сервис Google Play Music
Еще один проект на “кладбище Google”
Прямо сейчас Google имеет сразу два стриминговых музыкальных сервиса: Google Play Music и YouTube Music. И, по всей видимости, поисковый гигант решил отдать предпочтение второму, так как Play Music было решено закрыть.
”Начиная с сегодняшнего дня, мы рады официально пригласить слушателей Google Play Music без труда перенести свои музыкальные библиотеки и плейлисты на YouTube Music — новый дом для прослушивания и поиска музыки”, — говорится в официальном обращении компании к пользователям. При этом пока что у тех, кто оформил подписку, будет оставаться одновременный доступ и к Google Play Music, и к YouTube Music.
Что интересно, компания так и не объявила, когда именно доступ к более старому сервису будет закрыт. Google лишь сообщила, что случится это чуть позже в течение текущего года.