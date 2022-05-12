Google запретила россиянам обновлять Android-версию Chrome

Речь идёт об апдейте, который скачивается из фирменного магазина приложений Google Play Store. Как только пользователь из России попытается обновить браузер, он столкнётся с ошибкой. Следом за этим загрузка новой версии автоматически отменяется.

Проблема не привязана к какой-то определённой версии Android — о ней сообщают пользователи совершенно разных устройств.