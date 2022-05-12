Google запретила россиянам обновлять Android-версию Chrome

Сегодня в 19:13
1 мин.
Google запретила россиянам обновлять Android-версию ChromeВнезапно
Без какого-либо предупреждения компания Google запретила российским пользователям обновлять мобильную версию браузера Chrome для Android.
Речь идёт об апдейте, который скачивается из фирменного магазина приложений Google Play Store. Как только пользователь из России попытается обновить браузер, он столкнётся с ошибкой. Следом за этим загрузка новой версии автоматически отменяется.
Проблема не привязана к какой-то определённой версии Android — о ней сообщают пользователи совершенно разных устройств.
На данный момент нет точной информации с чем она может быть связана. Вместе с тем Google также не дала никаких официальных комментариев по данному вопросу.
Одним из немногих способов обновиться прямо сейчас является загрузка APK-файла с какого-нибудь проверенного ресурса и его установка.