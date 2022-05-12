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Google запретила россиянам обновлять Android-версию Chrome

Внезапно
Без какого-либо предупреждения компания Google запретила российским пользователям обновлять мобильную версию браузера Chrome для Android.
Google запретила россиянам обновлять Android-версию Chrome

Речь идёт об апдейте, который скачивается из фирменного магазина приложений Google Play Store. Как только пользователь из России попытается обновить браузер, он столкнётся с ошибкой. Следом за этим загрузка новой версии автоматически отменяется.

Проблема не привязана к какой-то определённой версии Android — о ней сообщают пользователи совершенно разных устройств.

Google запретила россиянам обновлять Android-версию Chrome

На данный момент нет точной информации с чем она может быть связана. Вместе с тем Google также не дала никаких официальных комментариев по данному вопросу.

Одним из немногих способов обновиться прямо сейчас является загрузка APK-файла с какого-нибудь проверенного ресурса и его установка.

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