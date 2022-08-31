Google запретит приложениям-VPN блокировать рекламу

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Google запретит приложениям-VPN блокировать рекламуВ соответствии с новыми правилами
С 1 ноября 2022 года в магазине приложений Google Play Store изменятся правила работы VPN-сервисов. В магазине останутся только те анонимайзеры, которые будут работать на основе Android VPNService.
В Google заявили, что таким образом VPN клиенты не смогут вмешиваться в показ рекламы и блокировать подобный контент, а поэтому влиять на монетизацию приложений. Остальные просто не смогут пройти модерацию.
Как отмечается, сделано это, скорее всего, для того, чтобы пресечь махинации с рекламными объявлениями, а также активность VPN-приложений, собирающих данные пользователей. Все разработчики такого софта обязаны будут в Google Play сообщать, что работают с использованием VPNservice.
Ряд компаний, в частности, шведская Blokada, разрабатывающая блокирующий рекламу VPN опасается, что новые правила повлияют на работу одной из версий её приложения, а также ещё нескольких программ, ориентированных на конфиденциальность.