Google запретит работу блокировщиков рекламы в браузере Chrome

В случае использования Manifest v3, а это, по мнению экспертов, дело времени, изменятся технические требования. Разработчики будут вынуждены перейти с ныне принятого интерфейса webRequest API на новый – declarativeNetRequest API, при котором все сетевые запросы будет выполнять непосредственно Chrome. Это облегчит блокирование всех нежелательных действий расширений от имени пользователя. Новый интерфейс будет ограничивать количество фильтров в блокировщиках рекламы, а это скажется на их эффективности, к тому же разработчики не смогут использовать свои алгоритмы.

Разработчики таких расширений, как uBlock Origin, uMatrix и NoScript сообщили, что новый API радикально урезан в сравнении со старым, предусматривает в работе расширения максимум 30 тысяч фильтров, а этого не хватит даже для работоспособности базового списка правил в блокировщиках рекламы – EasyList.

Менеджеры из команды разработчиков Google Chrome сообщили, что расширения, работающие на Manifest v2, перестанут приниматься в Chrome Web Store уже с 17 января 2022 года. А в январе 2023 года поддержка полноценных блокировщиков рекламы станет невозможной, потому что поддержку расширений Manifest v2 из Chrome полностью удалят.

Как отмечается, основные цели этого нововведения – сохранить рекламу в браузере Google Chrome для рядовых пользователей, потому что реклама даёт Google значительную долю доходов. Тогда как для корпоративных клиентов возможность использования полноценной блокировки рекламы сохранится.