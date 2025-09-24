Google запустила ИИ-помощника Gemini Live прямо внутри Android-игр

Теперь в игровом оверлее Sidekick появится отдельная кнопка, позволяющая вызвать ИИ, который видит экран и подсказывает решения во время геймплея. Помимо Gemini, Sidekick объединяет быстрый доступ к достижениям, настройкам устройства и предложениям Play Points.

Пока система работает в ограниченном числе игр и постепенно будет расширяться в течение ближайших месяцев. Однако первые тесты показали, что советы Gemini не всегда полезны, и игрокам, возможно, придётся отключать параллельные оверлеи от производителей смартфонов, чтобы не перегружать экран.

Обновление Google Play Games также включает новые публичные профили с отображением достижений и ежедневных игровых «стиков», синхронизируемых между мобильными устройствами и ПК.