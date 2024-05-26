Google запутала тестировщиков хаотичным выпуском бета-версий Android 14 и 15

На прошедшей неделе состоялось ключевое мероприятие компании — I/O 2024, на котором была представлена бета-версия Android 15 Beta 2. Но уже в понедельник на этой неделе внезапно появилась Android 15 Beta 2.1. По словам обозревателя Android Police Далласа Томаса, выход этой версии связан с ошибкой в «функции личного пространства». Но через день представители Google заявили, что ошибка всё ещё сохраняется.

По мнению инсайдеров, нужно ожидать скорого выхода Android 15 Beta 2.2. И как раз это и застигло тестировщиков врасплох: не понятно, в какой очерёдности тестировать версии, ведь Google не отменила тестирование «забагованных» Android 15 Beta 2 и 2.1.

К тому же на днях вышла бета-версия Android 14 QPR3 Beta 2.2, которая имеет тот же номер сборки, что и последняя бета Android 15. Однако эта версия будет распространена среди небольшого круга тестировщиков — оставшихся в программе тестирования Android 14 QPR3 даже после запуска бета-версии Android 15. В этой бета-сборке Google предлагает исправления для версии прошивки, которая вскоре появится в качестве Pixel Feature Drop в июне 2024 года.