Google защитила приватность пользователей Карт и от американских правоохранителей

Вендор не только зашифровал данные геолокации из Карт, теперь эта информация будет храниться локально — на устройствах пользователей, а не в облаке. А шифрование позволит защитить информацию даже от самой Google, поэтому компания технически не сможет предоставить службам информацию, если пользователь всё же захочет хранить данные местоположения в облаке.

Указанные новшества будут реализованы в течение 2024 года. Пользователи будут получать соответствующие уведомления по мере развёртывания функционала.

«Мы всегда работаем над тем, чтобы дать людям больше контроля над своими данными», — заявил директор по продуктам Google Maps Марло Макгрифф.