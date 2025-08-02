Google защитит автозаполнение паролей в Chrome на Android с помощью биометрии

Такая функция уже есть на Android на уровне операционной системы, однако применяется только к приложениям, а не к браузеру. В частности, биометрическая аутентификация работает в менеджер паролей Google Password Manager, там есть есть опция «Аутентификация с использованием биометрии перед вводом паролей», блокирующая автозаполнение паролей без подтверждения личности. Теперь аналог появится и в Chrome.

Как отмечается, функция «пройти аутентификацию с помощью биометрических данных перед вводом пароля» больше недоступна в настройках автозаполнения Google. Вместо неё в нижней части главной страницы настроек менеджера паролей Google появилась новая функция «Подтвердите, что это вы, чтобы автоматически заполнять пароли». И теперь она позволяет подтвердить, что пароль вводит конкретный пользователь.