Google защитит свои сервисы Workspace технологией на основе ИИ

Новые функции безопасности для корпоративных аккаунтов — многофакторная аутентификация, защищающая от попыток изменения настроек безопасности, и подтверждение изменений двумя администраторами. Подтверждать любые изменения будут администратор, корректирующий параметры безопасности системы, и тот, кто будет фиксировать подобные запросы. Это помешает злоумышленникам взломать учётную запись даже с расширенными правами.

Рядовые пользователи тоже получат усиленную защиту. В частности, будет введено автоматическое определение и блокировка подозрительной активности технологиями на основе ИИ. Новые механизмы нужны для предотвращения целевых атак на ранних этапах, чтобы не допустить последствий.