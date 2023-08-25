Приложения
15:33, 25 августа 2023
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Google защитит свои сервисы Workspace технологией на основе ИИ

На рядовых пользователей это тоже распространяется

Компания Google анонсировала усиление защиты своих корпоративных сервисов Workspace.

Новые функции безопасности для корпоративных аккаунтов — многофакторная аутентификация, защищающая от попыток изменения настроек безопасности, и подтверждение изменений двумя администраторами. Подтверждать любые изменения будут администратор, корректирующий параметры безопасности системы, и тот, кто будет фиксировать подобные запросы. Это помешает злоумышленникам взломать учётную запись даже с расширенными правами.

Рядовые пользователи тоже получат усиленную защиту. В частности, будет введено автоматическое определение и блокировка подозрительной активности технологиями на основе ИИ. Новые механизмы нужны для предотвращения целевых атак на ранних этапах, чтобы не допустить последствий.

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