Google заявила, что Австралия не сможет запретить соцсети подросткам

Австралия станет первой страной, где доступ к соцсетям для несовершеннолетних ограничат на законодательном уровне. Однако платформам не придётся проводить прямую проверку возраста пользователей. Вместо этого им предлагается применять искусственный интеллект и поведенческие алгоритмы, чтобы определять, достиг ли человек нужного возраста.

Представители Google подчеркнули, что закон, несмотря на благие намерения, может вызвать непредвиденные последствия и не выполнить поставленных целей. По их словам, ограничение доступа не решает проблему, а эффективнее было бы предоставить родителям больше инструментов для контроля и защиты детей в онлайне.

Особое внимание вызвало включение YouTube в список платформ, на которые распространяется закон. Ранее сервис планировали исключить из перечня, считая его образовательной площадкой, но после жалоб других компаний решение пересмотрели. Google продолжает настаивать, что YouTube — это видеохостинг, а не социальная сеть.