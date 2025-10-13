Приложения
Опубликовано 13 октября 2025, 16:05
1 мин.

Google заявила, что Австралия не сможет запретить соцсети подросткам

Компания считает закон трудновыполнимым
Google заявила, что новый австралийский закон, запрещающий подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями, будет крайне сложно реализовать на практике. Компания считает, что инициатива правительства не приведёт к повышению безопасности детей в интернете.
Австралия станет первой страной, где доступ к соцсетям для несовершеннолетних ограничат на законодательном уровне. Однако платформам не придётся проводить прямую проверку возраста пользователей. Вместо этого им предлагается применять искусственный интеллект и поведенческие алгоритмы, чтобы определять, достиг ли человек нужного возраста.

Представители Google подчеркнули, что закон, несмотря на благие намерения, может вызвать непредвиденные последствия и не выполнить поставленных целей. По их словам, ограничение доступа не решает проблему, а эффективнее было бы предоставить родителям больше инструментов для контроля и защиты детей в онлайне.

Особое внимание вызвало включение YouTube в список платформ, на которые распространяется закон. Ранее сервис планировали исключить из перечня, считая его образовательной площадкой, но после жалоб других компаний решение пересмотрели. Google продолжает настаивать, что YouTube — это видеохостинг, а не социальная сеть.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
