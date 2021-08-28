Госучреждения России будут покупать программы только у компаний с руководителями-россиянами

Как сообщает источник со ссылкой на проект ведомства, поправки предполагают открытие реестра отечественного ПО для российских компаний с главной структурой, находящейся за рубежом. Они должны будут подтвердить исключительные права на разработки. Также все компании, претендующие на включение в реестр, обязаны будут подтверждать наличие в своём штате «квалифицированных программистов».

По мнению некоторых экспертов, предлагаемая формулировка субъективна и вызывает вопросы. А в компании «Ростелеком», одном из игроков российского рынка разработки, отметили: «неясно, каким образом в рамках экспертизы, проводимой для включения ПО в реестр, будет проверяться наличие у правообладателя в штате специалистов, их квалификация и количество».

Но есть и главное, по сути, условие: такие компании должны будут контролироваться гражданами или юрлицами России, либо государственными органами. По этому поводу председатель совета директоров компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов заметил: «новые требования к фирме-заявителю удивили — у неё должны быть преимущественно российские владельцы, прямой или только косвенный контроль со стороны россиян». При этом, по его мнению, в реестр может быт включён софт, правообладатель которого не контролируется российской стороной.