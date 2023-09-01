Государственная компания из Китая использовала куски кода Microsoft

Компания извинилась за то, что их программное обеспечение CEC-IDE, предназначенное для программистов, было лишь незначительно модифицированной версией Visual Studio Code.

Digital Guangdong объяснила данный шаг «недочётом» и признала, что их утверждения о «саморазработанном» ПО вызвали сомнения среди китайских программистов. «Мы глубоко сожалеем и стыдимся этого, и соответствующие команды получили указание внести исправления», — заявила компания.

Отметим, что инцидент произошёл на фоне усилий многих китайских техногигантов доказать, что их системы являются разработанными с нуля. Это было необходимо для получения доступа к государственным клиентам.

Китайские власти поощряют использование «безопасного и управляемого» оборудования и софта для ключевой инфраструктуры.