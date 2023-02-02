«Госуслуги» начали предупреждать о приостановке оформления биометрических загранпаспортов

В разделе услуг МВД на портале «Госуслуг» при попытке оформления такого документа выводится сообщение о технических проблемах на стороне Гознака, в связи с чем биометрический загранпаспорт оформить невозможно. При этом паспорта старого образца можно оформить без каких-либо проблем.

Причём проблемы наблюдаются в регионах, в частности, в Оренбургской области и на Камчатке. Об такой же ситуации писали и СМИ Тверской области. Но никаких проблем нет в Москве.