«Госуслуги» начали предупреждать о приостановке оформления биометрических загранпаспортов

15:23, 02 февраля 2023
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«Госуслуги» начали предупреждать о приостановке оформления биометрических загранпаспортовИз-за проблем на стороне Гознака
Портал «Госуслуги» начал выдавать отказ жителям российских регионов при попытке подать документы на оформление загранпаспорта нового образца — биометрического.
Фото: Xchip.ru
В разделе услуг МВД на портале «Госуслуг» при попытке оформления такого документа выводится сообщение о технических проблемах на стороне Гознака, в связи с чем биометрический загранпаспорт оформить невозможно. При этом паспорта старого образца можно оформить без каких-либо проблем.
Причём проблемы наблюдаются в регионах, в частности, в Оренбургской области и на Камчатке. Об такой же ситуации писали и СМИ Тверской области. Но никаких проблем нет в Москве.
Источник:РИА Новости
Автор:Андрей КадуковТеги: