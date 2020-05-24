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Грядущее обновление WhatsApp полностью защитит сообщения от утечек
В приложение добавят шифрование резервных копий
Напомним, что сквозное шифрование было внедрено в популярный мессенджер WhatsApp еще в 2016 году. Однако работает оно лишь для сообщений в самой программе, тогда как резервная копия чатов выгружается в открытом виде, то есть в качестве обычного архива. Сейчас же стало известно, что грядущее обновление WhatsApp полностью защитит сообщения от утечек.
Резервное копирование, к слову, необходимо для того, чтобы сохранить чаты при смене смартфона. Так, приобретая новое устройство пользователь сможет не растерять сообщения, которые присылались в мессенджере ранее.
Сообщается, что сквозное шифрование в резервных копиях уже доступны в бета-версии программы для мобильной операционной системы Apple. Однако для того, чтобы воспользоваться нововведением необходимо стать тестировщиков. Обычные пользователи, в свою очередь, будут обеспечены полной защитой сообщений от утечек в грядущем обновлении.