Грядущее обновление WhatsApp полностью защитит сообщения от утечек

Резервное копирование, к слову, необходимо для того, чтобы сохранить чаты при смене смартфона. Так, приобретая новое устройство пользователь сможет не растерять сообщения, которые присылались в мессенджере ранее.

Сообщается, что сквозное шифрование в резервных копиях уже доступны в бета-версии программы для мобильной операционной системы Apple. Однако для того, чтобы воспользоваться нововведением необходимо стать тестировщиков. Обычные пользователи, в свою очередь, будут обеспечены полной защитой сообщений от утечек в грядущем обновлении.