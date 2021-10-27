Huawei анонсировал оплату покупок по NFC часами в России

Новую функцию презентовали на технологической конференции Huawei Developer Day и сразу, в качестве демонстрации возможностей приложения «Кошелёк», была совершена покупка по технологии NFC — с бесконтактной оплатой.

С помощью сервиса Кошелёк Pay пользователи смогут добавить данные пластиковых карт платёжных систем Visa и Mastercard для совершения покупок по технологии NFC со смарт-часов серии Huawei Watch 3. Сделать это можно будет как в России, так и за рубежом. Сейчас в сервисе Кошелёк Pay уже зарегистрировано 26 млн пользователей.

Приложение будет полностью запущено на часах линейки Huawei Watch 3 и доступно пользователям из России и Белоруссии в первом квартале 2022 года.

Пользователи смогут добавить в приложение как уже существующую пластиковую карту, так и выпустить новую сразу в мобильном формате через каталог приложения. Чтобы получить скидку, необходимо показать на кассе карту с экрана гаджета, а для оплаты покупки — приложить смартфон или смарт-часы к платёжному терминалу.