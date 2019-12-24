Huawei до конца декабря сделает собственные аналоги основных сервисов Google

Так, генеральный директор индийских филиалов Huawei и Honor Чарльз Пенг рассказал, что на данный момент Honor занята переговорами с разработчиками 150 популярных приложений, созданием которых занимались индийские специалисты. В планах компании привлечь их к собственной платформе и вместе разработать так называемых “убийц” сервисов Google.

”Большинство ключевых приложений, вроде навигатора, мессенджера, платежной системы будут готовы уже к концу декабря”, — заявил Пенг. Напомним, что по оценке издания Economic Times, около миллиона зарегистрированных специалистов занимаются разработкой приложений для экосистемы Huawei на данный момент.