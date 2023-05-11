Huawei и Samsung оставили в своих магазинах удалённые из Google Play приложения российских банков

17:58, 11 мая 2023
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Huawei и Samsung оставили в своих магазинах удалённые из Google Play приложения российских банковМожно скачать почти все
Google Play считается чуть ли не единственным источником Android-приложений, поэтому если из этого магазина исчезают какие-то программы, пользователи считают, что альтернативы для скачивания нет.
Но, как оказалось, большинство приложений подсанкционных банков, удалённых из Google Play, можно скачать из Galaxy Store — фирменного маркетплейса Samsung и AppGallery от Huawei. Из Google Play после введения санкций исчезли приложения «Сбербанк онлайн», Альфа-банка, Совкомбанка, банка «Открытие» и ВТБ.
Как сообщают «Ведомости», в Galaxy Store можно скачать перечисленные приложения, кроме Совкомбанка. При этом в маркетплейсе Mi Store, предустановленном на устройствах Xiaomi, указанных приложений нет.
Источник:Ведомости
Автор:Андрей КадуковТеги: