Huawei и Samsung оставили в своих магазинах удалённые из Google Play приложения российских банков

Но, как оказалось, большинство приложений подсанкционных банков, удалённых из Google Play, можно скачать из Galaxy Store — фирменного маркетплейса Samsung и AppGallery от Huawei. Из Google Play после введения санкций исчезли приложения «Сбербанк онлайн», Альфа-банка, Совкомбанка, банка «Открытие» и ВТБ.

Как сообщают «Ведомости», в Galaxy Store можно скачать перечисленные приложения, кроме Совкомбанка. При этом в маркетплейсе Mi Store, предустановленном на устройствах Xiaomi, указанных приложений нет.