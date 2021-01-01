Huawei удалила из своего магазина все игры разработчика Clash of Clans

Речь идёт о проектах Tencent, которая кроме Clash of Clans известна созданием League of Legends и издательством в Китае PUBG и Monster Hunter: World, передаёт Bloomberg. Согласно данным издания, подобные «телодвижения» связаны с изменениями во взаимодействии компаний, причём инициатором, вроде как, стала сама Tencent.

По словам представителей Huawei, Tencent просила прекратить сотрудничество, с чем юридический отдел производителя смартфонов и посоветовал согласиться. Когда Bloomberg обратилась за комментарием к Tencent, её представители заявили, что соглашение между компаниями истекло до того, как могло быть заключено новое.