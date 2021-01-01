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Huawei удалила из своего магазина все игры разработчика Clash of Clans

Китайские пользователи лишаются доступа к всё большему число приложений и игр
Только стало известно, что Apple лишила китайцев доступа к десяткам тысяч игр на своей платформе, как появилась информация о схожем поступке Huawei. Китайский ИТ-гигант удалил из своего магазина AppGallery все игры разработчика Clash of Clans.

Речь идёт о проектах Tencent, которая кроме Clash of Clans известна созданием League of Legends и издательством в Китае PUBG и Monster Hunter: World, передаёт Bloomberg. Согласно данным издания, подобные «телодвижения» связаны с изменениями во взаимодействии компаний, причём инициатором, вроде как, стала сама Tencent.

По словам представителей Huawei, Tencent просила прекратить сотрудничество, с чем юридический отдел производителя смартфонов и посоветовал согласиться. Когда Bloomberg обратилась за комментарием к Tencent, её представители заявили, что соглашение между компаниями истекло до того, как могло быть заключено новое.

Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию и ведём переговоры с платформой мобильных игр Huawei для решения проблемы и надеемся возобновить наши услуги в ближайшее время.

Tencent