19:52, 04 октября 2023
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И через два года Windows 11 по-прежнему уступает Windows 10 в количестве установок«Старую» ОС больше ставят и компании, и пользователи
Портал PCGamer со ссылкой на статистику StatCounter иронически отметил «ненависть» Microsoft к предлагаемым цифрам. Даже через два года после релиза Windows 11 рыночная доля Windows 10 осталось на прежнем уровне.
До сих пор Windows 10 установлена на 74% частных и корпоративных устройств по сравнению с 24% у Windows 11. При этом 3% рынка всё ещё остаются за Windows 7. Остальные цифры касаются Windows 8.1 и XP.
Но загвоздка ещё и в том, что за последние 12 месяцев у Windows 11 произошёл прирост, но не потому, что её доля выросла в отношении «десятки», а за счёт упадка Windows 7.