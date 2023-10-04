И через два года Windows 11 по-прежнему уступает Windows 10 в количестве установок

До сих пор Windows 10 установлена на 74% частных и корпоративных устройств по сравнению с 24% у Windows 11. При этом 3% рынка всё ещё остаются за Windows 7. Остальные цифры касаются Windows 8.1 и XP.

Но загвоздка ещё и в том, что за последние 12 месяцев у Windows 11 произошёл прирост, но не потому, что её доля выросла в отношении «десятки», а за счёт упадка Windows 7.