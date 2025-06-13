И Microsoft туда же: компания высмеяла macOS 26 из-за схожести с Windows Vista

На конференции WWDC 2025 Apple представила новый дизайн — Liquid Glass, похожий на Aero Glass и Fluent Design System. Liquid Glass описывается как «полупрозрачный» дизайн, после чего Microsoft высмеяла этот ход Apple, напомнив об их культовом Aero Glass из Windows Vista.

Видеоролик под названием «Просто оставлю это здесь», представленный Microsoft, вернул пользователей в начало 2000-х, когда Aero Glass был популярен благодаря полупрозрачным стеклянным границам окон. Обновление Liquid Glass в macOS 26 вызвало недоумение у интернет-пользователей, и Microsoft поспешила подколоть конкурента, хотя обычно не комментирует презентации и релизы конкурентов.

Как отмечает портал Windows Latest, подобно тому, как в macOS 26 «стеклянные» эффекты накладываются на Dock и другие поверхности, в Windows Vista полупрозрачные эффекты накладывались на всю ОС, включая меню «Пуск», панель задач и приложения.

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