И подарочки есть: Telegram позволил каналам любого уровня проводить розыгрыши

Владелец канала, организующий розыгрыш, должен указать сроки проведения и количество победителей. Можно ограничить число участников, например, только новыми подписчиками либо жителями определённых стран.

Для автора розыгрыша подобные мероприятия, конечно, не будут бесплатными: организатор должен оплатить количество Premium-подписок, которые планирует раздать. При этом за каждую разыгранную подписку канал получает четыре голоса, которые остаются до конца действия подписки.

Подобная логика работы реализована и в функционале для пользователей. Любой пользователь тоже может купить Premium-подписку, и при самостоятельной оплате также получит четыре голоса. Голоса можно отдать любому каналу или распределить между несколькими.