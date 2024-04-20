И Twitch туда же: сервис откроет ленты с автоподборкой видеороликов, как в TikTok

Сначала платформа представит функцию лент в виде вкладки в мобильном приложении, в мае ленты появятся на главной странице приложения. Ленты будут состоять из подборок трансляций и клипов.

В подборки трансляций войдут стримы тех авторов, на которых пользователь подписан, из предложенного ролика можно будет перейти на канал автора через аватар и смотреть эфир уже там. Клипы — фрагменты из эфиров.

При этом подборка Twitch подскажет, когда автор активен. Также пользователи будут видеть рекламу, которую можно будет промотать.