И Twitch туда же: сервис откроет ленты с автоподборкой видеороликов, как в TikTok

Опубликовано 20 апреля 2024, 12:00
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И Twitch туда же: сервис откроет ленты с автоподборкой видеороликов, как в TikTokЭто будут подборки стримов и клипы — вырезки из эфиров
Стриминговый сервис Twitch до конца апреля представит ленты автоматических подборок видеоконтента, как в соцсети TikTok. Новый функционал станет доступен для всех пользователей после годичного тестирования.
Сначала платформа представит функцию лент в виде вкладки в мобильном приложении, в мае ленты появятся на главной странице приложения. Ленты будут состоять из подборок трансляций и клипов.
В подборки трансляций войдут стримы тех авторов, на которых пользователь подписан, из предложенного ролика можно будет перейти на канал автора через аватар и смотреть эфир уже там. Клипы — фрагменты из эфиров.
При этом подборка Twitch подскажет, когда автор активен. Также пользователи будут видеть рекламу, которую можно будет промотать.