«И ты, Брут?»: браузер Firefox начал продавать данные пользователей рекламодателям

Mozilla добавила в браузер технологию Interoperable Private Attribution (IPA), предназначенную для рекламодателей. Она позволяет организациям отслеживать эффективность рекламных кампаний на основе действий пользователей.

Разработчики Firefox утверждают, что при этом используются криптографические методы для защиты личных данных, однако это не успокоило пользователей, привыкших к высоким стандартам конфиденциальности браузера.

Опцию можно отключить. Для этого необходимо зайти в «Настройки», затем в раздел «Приватность и защита», найти опцию «Разрешить веб-сайтам проводить измерение рекламы с сохранением приватности» и убрать галочку напротив этого пункта.

Firefox 128 теперь вызывает смешанные чувства: с одной стороны, это по-прежнему мощный и функциональный браузер, с другой — его новый курс на сбор данных вызывает опасения.