И здесь ИИ: представлена «умная» закладка для электронных книг

Одноимённая компании закладка позволит обеспечить уровень вовлечённости в чтение, «доступности и эффективности, которых может не хватать бумажным книгам». Закладка изготовлена из титана 5-го класса, позволяет синхронизироваться с другими электронными устройствами и обладает различными функциями.

Гаджет может генерировать персонализированные аннотации к книгам на основе предпочтений пользователя, сводки на основе прочитанных страниц, а также предоставлять доступ к сообществу читателей для обсуждений. Mark также предоставляет персонализированную статистику, такую как темп и прогресс чтения, и советы по улучшению читательской практики.

Закладка подстраивается под индивидуальные особенности читателя, подбирает лучшие цитаты, статистические данные, темы и идеи. Пользователи могут записывать свои мысли и заметки в дополнение к создаваемым персонализированным аннотациям.

Разработчики описывают Mark как «второй мозг», который собирает все знания для пользователя из читаемых книг.

Стоимость закладки Mark — $129.