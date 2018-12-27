ICQ ещё жива, но это ненадолго

О ICQ сейчас помнят не многие, но у этого «мастодонта» среди мессенджеров всё ещё есть внушительная база пользователей, многие из которых предпочитают пользоваться сторонними клиентами. Тем не менее, эта возможность скоро будет перекрыта.

Пользователи получили оповещение от разработчиков мессенджера ICQ о прекращении сторонних клиентов и старых версий ICQ с настойчивым советом обновиться до более свежей версии официального клиента или перейти на веб-версию web.icq.com.

Отключение старых версий и сторонних клиентов назначено на 28 декабря 2018 года. Такой шаг разработчики предпринимают в связи с переходом на новый протокол.

Отметим, что с 2010 года ICQ входит в состав Mail.Ru Group. По данным на весну 2018 года у «Аськи» сейчас всё ещё есть около 10 миллионов активных аккаунтов. На пике популярности в 2009 году база насчитывала 50 миллионов.