Как скачать пачку видео из YouTube в два нажатия. И способ качать, если YT в России заблокируют

Если вы не хотите собирать вручную видео из YouTube для скачивания

Есть решение проще — приложение 4K Video Downloader на Windows позволяет подключаться к вашему YouTube-аккаунту и качать видео из плейлиста “Смотреть позже” или “Понравившиеся видео”. Приложение, правда платное — официально по нынешнему курсу стоит 1000 рублей, но можно найти и “бесплатную” версию — ну, вы поняли, как и где. Точных ссылок указывать здесь не будем, иначе правообладатели нас нагнут, поэтому Гугл Яндекс вам в помощь.

Смысл вот в чём. Когда вы заходите на YouTube, слева в столбике есть много пунктов. Если вы запасливый и продвинутый пользователь Ютьюба, вы добавляли видео в список "Смотреть позже" (чтобы посмотреть их на пенсии, да). Если не очень запасливый, то хотя бы лайкали то, что хотели посмотреть потом.

Но просто так вы не сможете вставить эти ссылки, потому что это типа ваши личные секретные данные. Соответственно, вам нужно будет зайти в программе в свою учётную запись YouTube. Сам YouTube будет считать программу приложением из iPad, поэтому не будет ограничивать вас в скорости скачивания или доступе к вашим личным отобранным спискам видеозаписей.