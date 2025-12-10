iFixit представил сервисное приложение по ремонту электроники

Приложение предоставляет пользователям доступ к обширной базе проверенных руководств по ремонту, адаптированных для мобильных устройств, а также функцию отслеживания выполненных ремонтных работ. Одна из важных функций — система прогнозирования срока службы аккумулятора, оценивающая данные об износе батареи и предупреждающая пользователей о необходимости замены. Однако эта функция пока ещё тестируется из-за ограничений в данных, предоставляемых производителями.

Хотя у iFixit ранее было мобильное приложение, его поддержка была прекращена в 2015 году. Недавний запуск обновлённой версии является ответом на многочисленные запросы пользователей.

Новое приложение iFixit доступно для Android и iOS, в том числе в России, но регистрация на территории России запрещена.