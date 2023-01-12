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06:16, 12 января 2023
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Игроки расхотели транжирить деньги в играх на смартфонах. Всё из-за общего обнищания населения планеты

Удивительно, что подобное вообще возможно

Согласно исследованию, проведённому компанией Data.ai, глобальные расходы на мобильные игры в 2022 году сократились на 5%.

Игроки расхотели транжирить деньги в играх на смартфонах. Всё из-за общего обнищания населения планеты

Фото: Android Authority

По оценкам специалистов, общий объём покупок в мобильных приложениях в прошлом году составил 110 млрд долларов. В то же время количество установок смартфонных игр наоборот увеличилось — на 8%, до 90 млрд загрузок.

Эксперты отмечают, что неигровые приложения были более стабильны. Объём совершённых в них покупок вырос на 6% до 58 млрд долларов. Этого удалось добиться за счёт платных подписок и покупок в приложениях потокового контента, таких как Netflix и т.д.

Игроки расхотели транжирить деньги в играх на смартфонах. Всё из-за общего обнищания населения планеты

CNBC

Одной из причин отрицательной динамики в сегменте мобильных игр называется высокий уровень инфляции — из-за неё потребители стали меньше тратить и больше экономить.

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