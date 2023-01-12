Игроки расхотели транжирить деньги в играх на смартфонах. Всё из-за общего обнищания населения планеты

По оценкам специалистов, общий объём покупок в мобильных приложениях в прошлом году составил 110 млрд долларов. В то же время количество установок смартфонных игр наоборот увеличилось — на 8%, до 90 млрд загрузок.

Эксперты отмечают, что неигровые приложения были более стабильны. Объём совершённых в них покупок вырос на 6% до 58 млрд долларов. Этого удалось добиться за счёт платных подписок и покупок в приложениях потокового контента, таких как Netflix и т.д.