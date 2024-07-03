«Игровой» браузер Opera GX научился генерировать картинки и получил множество других ИИ-функций

Встроенный ассистент Aria теперь умеет генерировать изображения, озвучивать ответы, понимать изображения, а также делать сводки чатов и предоставлять ссылки на источники.

Так, помощник научился превращать текстовые запросы в уникальные изображения с помощью модели Imagen2 от Google. Пользователи могут создавать до 30 изображений в день.

Также разработчики добавили функцию озвучивания ответов, что полезно для тех, кто предпочитает слушать информацию.