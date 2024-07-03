Приложения
Опубликовано 03 июля 2024, 07:02
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«Игровой» браузер Opera GX научился генерировать картинки и получил множество других ИИ-функций

Неожиданный апдейт
Браузер Opera GX, популярный среди геймеров, получил значительное обновление с новыми ИИ-функциями.
«Игровой» браузер Opera GX научился генерировать картинки и получил множество других ИИ-функций
© TechPowerUp

Встроенный ассистент Aria теперь умеет генерировать изображения, озвучивать ответы, понимать изображения, а также делать сводки чатов и предоставлять ссылки на источники.

Так, помощник научился превращать текстовые запросы в уникальные изображения с помощью модели Imagen2 от Google. Пользователи могут создавать до 30 изображений в день.

Также разработчики добавили функцию озвучивания ответов, что полезно для тех, кто предпочитает слушать информацию.

«Игровой» браузер Opera GX научился генерировать картинки и получил множество других ИИ-функций
© TechPowerUp

Aria теперь способна анализировать загруженные изображения и предоставлять информацию о них. Например, можно загрузить фото устройства и получить данные о его модели и производителе или узнать решение математической задачи по фотографии.

Все эти нововведения сделали Opera GX еще более полезным для геймеров, предлагая современные и удобные ИИ-инструменты.

Источник:TechPowerUp
Автор:Булат Кармак
Теги:
#OPERA
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#Искусственный интеллект