«Игровой» браузер Opera GX научился генерировать картинки и получил множество других ИИ-функций

«Игровой» браузер Opera GX научился генерировать картинки и получил множество других ИИ-функцийНеожиданный апдейт
Встроенный ассистент Aria теперь умеет генерировать изображения, озвучивать ответы, понимать изображения, а также делать сводки чатов и предоставлять ссылки на источники.
Так, помощник научился превращать текстовые запросы в уникальные изображения с помощью модели Imagen2 от Google. Пользователи могут создавать до 30 изображений в день.
Также разработчики добавили функцию озвучивания ответов, что полезно для тех, кто предпочитает слушать информацию.
Aria теперь способна анализировать загруженные изображения и предоставлять информацию о них. Например, можно загрузить фото устройства и получить данные о его модели и производителе или узнать решение математической задачи по фотографии.
Все эти нововведения сделали Opera GX еще более полезным для геймеров, предлагая современные и удобные ИИ-инструменты.