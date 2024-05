Игровой сервис YouTube Playables станет доступен всем желающим

В течение последних месяцев ограниченное количество пользователей тестировали эту функцию, и теперь она станет доступна всем.

Чтобы найти Playables, зайдите на главную страницу YouTube на компьютере или в приложении для iOS и Android и выберите раздел «Обзор».

Вы сможете выбрать из более чем 75 игр и опробовать такие проекты, как Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask и Trivia Crack. Вы также можете сохранять прогресс и отслеживать свои лучшие результаты.

Playables предоставляет пользователям новый интерактивный способ взаимодействия с YouTube, добавляя элементы гейминга.

Функция также дает возможность делиться играми с друзьями через меню «Еще». Если у вас есть предложения по улучшению Playables, вы можете оставить свои отзывы через опцию «отправить отзыв».