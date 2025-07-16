​​ИИ без логики, но с умом: чем интересен Kimi-K2, который превзошёл GPT-4

Например, модель может проанализировать данные о зарплатах, провести статистическую оценку и создать интерактивную HTML-страницу с рекомендациями — всё в одном процессе.

Moonshot AI, основанная в 2023 году, получила серьёзную поддержку от китайских гигантов Tencent, Alibaba и Gaorong Capital. Появление Kimi-K2 укрепляет позиции Китая в гонке ИИ, где уже есть такие модели, как Deepseek и Qwen.