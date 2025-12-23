ИИ-браузер ChatGPT Atlas назвали худшим с точки зрения безопасности данных

К такому выводу пришли аналитики Digitain в рамках исследования рисков приватности за декабрь 2025 года. По итогам тестов, Atlas получил 99 баллов из 100, где большее число означает больший риск.

Браузер провалил проверки на разделение состояний. Это значит, что сайты могут отслеживать пользователя между сессиями. Также он показал слабые результаты в защите от трекинга, антифингерпринтинге и безопасности соединений.

На втором месте с конца оказался Google Chrome с результатом 76 баллов. Далее идут Vivaldi (75), Microsoft Edge (63) и Opera (58). Для сравнения, Firefox набрал 50 баллов, Safari — 49, DuckDuckGo — 44, а Tor — 40.

Эксперты отмечают, что ИИ-браузеры активно собирают данные для обучения моделей и пользователи часто недооценивают связанные с этим риски.

Самыми ориентированными на приватность в отчете названы Brave и Mullvad Browser.