ИИ будет отслеживать изменения в Google Диске и составлять сводки об этом

Опубликовано 06 июня 2025, 03:001 мин.
ИИ будет отслеживать изменения в Google Диске и составлять сводки об этомЧтобы пользователи ничего не пропустили
Google представила новую функцию «Догони меня», предназначенную для отслеживания изменений в данных Google Диска. Недавно компания анонсировала новые возможности ИИ Gemini для Диска.
Алгоритм автоматически отслеживает изменения в файлах и предоставляет краткую информацию об этих изменениях. Функция Gemini осуществляет мониторинг правок в документах и новых комментариев, а также предупреждает о потенциально важных обновлениях.
Для просмотра сводки изменений пользователи могут открыть на главной странице Google Диска подсказку «Догони меня» . Функция уже доступна на английском языке для некоторых пользователей, но может потребоваться до 15 дней для полного распространения на всех аккаунтах Google Workspace.
Источник:Neowin
Автор:Андрей Кадуков
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