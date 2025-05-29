ИИ для геймеров: Microsoft Copilot уже доступен в приложении Xbox для смартфонов

Функция уже доступна пользователям iOS и Android в ряде стран, включая Россию, США, Японию и Бразилию. Copilot помогает игрокам в режиме второго экрана: можно задать вопросы об играх, получить советы по повышению геймерскора или узнать дату окончания подписки Game Pass.

Например, ассистент подскажет, какое достижение вы последним получили в Starfield или порекомендует ужастики, если вы любите хорроры.

ИИ использует данные вашего профиля Xbox и открытые источники из Bing, чтобы давать персонализированные ответы. В будущем Microsoft обещает добавить более глубокую аналитику и проактивные игровые подсказки — вроде коучинга в реальном времени.

Пока Copilot for Gaming работает только на английском и доступен пользователям от 18 лет. Расширение функций и локализация ожидаются в следующих релизах.