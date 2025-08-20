ИИ Gemini научился озвучивать документы в Google Docs

Пользователи могут настроить параметры воспроизведения текста, выбирая одного из нескольких доступных голосов диктора и регулирование скорости воспроизведения.

Функция доступна не только создателю документа, но и читателям. Для активации функционала необходимо в меню «Инструменты» выбрать раздел «Аудио», а затем опцию «Слушать эту вкладку». Автор документа также может добавить специальную кнопку для прослушивания аудио непосредственно в документ, что упростит читателям воспроизведение.

Однако на текущий момент функция доступна исключительно для английского языка и только для пользователей сервиса Workspace, с подписками Business, Enterprise или Education, и для пользователей с подписками AI Pro и Ultra.