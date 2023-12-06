ИИ Google будет писать за вас текст еще и браузере Chrome

Функция «Помогите мне написать», получившая внутреннее название «Compose» или «CCO», работает в Chrome без проблем, предоставляя предложения через всплывающее окно автозаполнения. Ее отличает способность анализировать содержимое веб-страниц на предмет контекста.

Пользователи могут настроить стиль написания текста с помощью таких опций, как «Сократить», «Уточнить», «Непринужденно» или «Официально». ИИ подстраивается под ваши потребности, создавая рецензии, черновики или ответы всего по нескольким подсказкам.

Пока этот искусственный интеллект скрыт за флагами Chrome, но его дебют состоится в Chrome 122.