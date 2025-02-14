ИИ Google научился запоминать прошлые разговоры

Благодаря этому обновлению пользователи больше не должны напоминать боту детали предыдущих бесед или искать нужные чаты, чтобы продолжить разговор. Gemini автоматически запоминает контекст общения и может не только подхватить разговор с того места, где он закончился, но и резюмировать прошлые беседы.

Кроме того, новый инструмент позволяет строить обсуждения на основе уже начатых проектов. Это особенно полезно для тех, кто использует искусственный интеллект для работы, планирования или ведения заметок. Ранее Google уже внедрил возможность запоминания пользовательских предпочтений, но теперь Gemini может учитывать весь предыдущий контекст общения.

При необходимости пользователи могут управлять своей историей чатов: просматривать, удалять и изменять сохраненные данные. Для этого нужно перейти в профиль в приложении Gemini и выбрать раздел «Активность приложений Gemini».