ИИ Google предложил исправить пиццу клеем. И другие ошибки в «новом» поисковике

Эти ошибки варьируются от комичных до вызывающих беспокойство. ИИ был «обманут» приколами в Интернете, например, предлагая клей для исправления пиццы или используя «жидкость для мигалок» для сигнала поворота. В других случаях ИИ неверно интерпретирует фактические источники, например, недооценивает количество рабовладельцев, подписавших Декларацию независимости.

Система также может не справляться с базовыми задачами: путать материки с островами, принимать знаменитостей за исторических деятелей и даже не справляться с элементарной математикой.

Хотя Google утверждает, что это «единичные примеры», распространенность ошибок в социальных сетях говорит об обратном. Google заявляет, что работает над улучшением системы и устранением этих проблем.