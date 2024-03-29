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Опубликовано 29 марта 2024, 08:15
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ИИ использовал Google Street View для изучения сердечно-сосудистых заболеваний

Что поможет в создании более здоровой среды проживания
Исследователи с помощью искусственного интеллекта (ИИ) проанализировали сотни элементов с Google Street View городской среды, включая здания, зеленые зоны, тротуары и дороги, и их влияния на заболевания коронарных артерий у людей, живущих в этих районах.
ИИ использовал Google Street View для изучения сердечно-сосудистых заболеваний
© Ferra

Их исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показывает, что эти факторы могут предсказать 63% вариации риска коронарного заболевания сердца в разных районах.

Коронарное заболевание сердца, где образование жировых отложений в коронарных артериях нарушает кровоснабжение сердца, является одной из наиболее распространенных форм сердечно-сосудистых заболеваний.

Использование Google Street View, по мнению исследователей, может помочь не только в понимании факторов риска в городской среде, но и в создании или адаптации городов для создания более здоровой среды проживания.

ИИ использовал Google Street View для изучения сердечно-сосудистых заболеваний
© European Heart Journal

Ученые отметили, что использование искусственного интеллекта позволяет оценить связи между городской средой и распространением коронарного заболевания сердца.

Исследование включало более полумиллиона изображений Google Street View из разных городов США и данные о распространении коронарного заболевания в различных районах. Результаты показали, что факторы городской среды, видимые на изображениях Google Street View, могут предсказать 63% вариации коронарного заболевания сердца.

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