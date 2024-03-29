ИИ использовал Google Street View для изучения сердечно-сосудистых заболеваний

Их исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показывает, что эти факторы могут предсказать 63% вариации риска коронарного заболевания сердца в разных районах.

Коронарное заболевание сердца, где образование жировых отложений в коронарных артериях нарушает кровоснабжение сердца, является одной из наиболее распространенных форм сердечно-сосудистых заболеваний.

Использование Google Street View, по мнению исследователей, может помочь не только в понимании факторов риска в городской среде, но и в создании или адаптации городов для создания более здоровой среды проживания.