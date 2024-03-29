ИИ использовал Google Street View для изучения сердечно-сосудистых заболеваний

ИИ использовал Google Street View для изучения сердечно-сосудистых заболеванийЧто поможет в создании более здоровой среды проживания
Их исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal, показывает, что эти факторы могут предсказать 63% вариации риска коронарного заболевания сердца в разных районах.
Коронарное заболевание сердца, где образование жировых отложений в коронарных артериях нарушает кровоснабжение сердца, является одной из наиболее распространенных форм сердечно-сосудистых заболеваний.
Использование Google Street View, по мнению исследователей, может помочь не только в понимании факторов риска в городской среде, но и в создании или адаптации городов для создания более здоровой среды проживания.
Ученые отметили, что использование искусственного интеллекта позволяет оценить связи между городской средой и распространением коронарного заболевания сердца.
Исследование включало более полумиллиона изображений Google Street View из разных городов США и данные о распространении коронарного заболевания в различных районах. Результаты показали, что факторы городской среды, видимые на изображениях Google Street View, могут предсказать 63% вариации коронарного заболевания сердца.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.