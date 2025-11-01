ИИ-модератор на YouTube начал удалять инструкции по установке Windows

Об этом сообщил технический блогер Ричард Уайт, который рассказал об удалении своего собственного видео, содержащего подобное руководство.

Уайт выразил обеспокоенность по поводу автоматизированного характера процессов добавления тегов к контенту на YouTube, которые, по его мнению, могут привести к удалению законного образовательного контента без надлежащей проверки людьми. Блогер считает, что ИИ может «вслепую» расценить какой-либо ролик как ненадлежащий и удалить нормальный контент. Несмотря на попытки Уайта обжаловать это решение, YouTube отказался восстанавливать видео.

К тому же появились дополнительные сообщения от других пользователей YouTube, которые тоже столкнулись с удалением своих видео, в которых обсуждались способы обхода ограничений на установку Windows 11. Все эти пользователи утверждают, что их контент не нарушал никаких законов и не представлял существенного риска для пользователей.

А тот момент, что контент оценивает именно алгоритм, а не человек, блогер доказывает тем, что ответ на его запрос пришёл ровно через минуту: «Апелляция была отклонена в 11:55, то есть ровно через минуту после её подачи. Если бы это видео просматривал реальный человек, как утверждает YouTube, он бы посмотрел 17-минутное видео и не отклонил апелляцию за одну минуту».