ИИ начал активно заменять традиционных онлайн-репетиторов

Крупная образовательная платформа Chegg, известная учебными пособиями и онлайн-репетиторством, объявила о сокращении 22% штата — это около 248 сотрудников. Причина — массовый переход студентов к ИИ-инструментам, таким как ChatGPT, вместо традиционных решений для онлайн-обучения.

Компания сообщила, что трафик на ее сайты падает уже несколько месяцев, и ожидается, что этот тренд только усилится. Например, Google активно развивает свою платформу Gemini AI, что удерживает пользователей в рамках собственной экосистемы бренда. Параллельно конкуренты вроде OpenAI и Anthropic привлекают студентов бесплатными подписками.

Сокращения затронут офисы в США и Канаде, которые планируется закрыть к концу года. Chegg рассчитывает сэкономить от $ 45 до $ 55 млн в 2025 году и до $ 110 млн в 2026 году благодаря реструктуризации.