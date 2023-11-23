ИИ начнёт наводить порядок во вкладках пользователей в браузере Chrome

Эта функция, вероятно, будет использовать алгоритмы машинного обучения, что позволит сортировать вкладки пользователя без его участия.

Например, после открытия определенного количества вкладок, кнопка «организовать вкладки» появится в разделе, позволяя упорядочить их без дополнительных усилий со стороны пользователя.

Кроме того, в разделе настроек ИИ будет включен помощник автозаполнения, который, как предполагается, будет способствовать более эффективному и удобному вводу данных.

На данный момент эти функции все еще находятся в стадии разработки и недоступны без использования специальных разработческих флагов или обходных путей.