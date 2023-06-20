ИИ, острова вкладок и модульность: Opera раскрыла все особенности своего нового браузера One

Но лишь сегодня, 20 июня, она наконец-то опубликовала в официальном блоге пост, в котором разработчики поделились подробностями о своём свежайшем проекте.

Одной из главных особенностей нового браузера является встроенный искусственный интеллект по имени Aria. Это первый в истории собственный ИИ, разработанный Opera, который работает с актуальной информацией из Интернета.

Aria создана в партнёрстве с OpenAI, известной как разработчик ChatGPT. Детище Opera основано на собственном движке браузера, но подключается к GPT-чатботу в режиме реального времени.

Взаимодействие с Aria осуществляется через специальную командную строку, которая вызывается сочетанием клавиш Ctrl+ или CMD+.

Другими особенностями Opera One стали «острова вкладок» и модульный дизайн браузера. Первая фишка позволяют группировать вкладки по содержимому веб-страниц, а вторая базируется на алгоритмах анализа действий пользователя.

Браузер Opera One уже сейчас есть в версии для Windows и macOS.