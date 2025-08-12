ИИ-поисковик Perplexity предложил Google купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Как пишет Bloomberg, в 2024 году суд признал Google виновной в нарушении правил честной конкуренции: согласно суду, компания слишком сильно контролирует поиск в интернете. Теперь правительство США требует, чтобы Google продал браузер Chrome и дал другим компаниям возможность использовать данные поиска. Судья Амит Мехта скоро должен решить, что делать дальше.

Perplexity — это небольшой, но серьёзный конкурент Google. В начале текущего года стартап получил $100 млн на развитие. Стоимость компании составила $18 млрд.

Дмитрий Шевеленко, коммерческий директор Perplexity заявил Bloomberg, что крупные инвесторы согласились полностью оплатить покупку Chrome. Это не первый раз, когда Perplexity пытается купить большую интернет-компанию. В этом году стартап хотел объединиться с TikTok в США для создания новой компании.