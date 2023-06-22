ИИ помог соискательнице быстро найти на работу

После «импульсивного» увольнения с предыдущего места работы Лия в течение трёх месяцев не могла найти работу. По её словам, она разослала резюме на более чем 300 вакансий, но только 10% компаний ей ответили. Тогда для составления резюме она решила использовать ИИ чат-бот ChatGPT.

Лия попросила бот задать ей вопросы, которые обычно задают на собеседовании. Эти диалоги помогли ей обновить резюме, что оказалось весьма результативным — ей ответили все компании, в которые она хотела попасть. Все желанные работодатели пригласили её на собеседование.

Причём собеседования проводились в течение 10 дней — настолько много работодателей заинтересовались резюме Лии.

«Вот как я использовала ИИ, чтобы получить ответ по каждой вакансии, включая ту, на которую ранее я пробовалась уже четыре раза, но получала отказ», — рассказала блогер.