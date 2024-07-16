ИИ поспособствовал взрывному росту акций Apple: ожидаются рекордные продажи iPhone

По данным аналитиков Morgan Stanley, столь взрывной рост бумаг Apple — результат внедрения системы Apple Intelligence — собственной ИИ-модели компании. Эта система будет внедрена в ПО iPhone и iPad, однако только 8% устройств соответствуют необходимым требованиям.

Таким образом, в Morgan Stanley видят перспективы продаж iPhone и iPad, особенного ставка делается на смартфоны. Предполагается, что для использования Apple Intelligence пользователям придётся обновлять свои устройства, а это порядка 1,3 млрд штук. В связи с этим аналитики ожидают продажи устройств на уровне 500 млн единиц в течение двух лет.