ИИ поспособствовал взрывному росту акций Apple: ожидаются рекордные продажи iPhone

Опубликовано 16 июля 2024, 18:00
1 мин.
ИИ поспособствовал взрывному росту акций Apple: ожидаются рекордные продажи iPhoneПользователям придётся обновлять устройства
Стало известно о внезапном и крайне быстром росте акций Apple. Как сообщает Reuters, акции подскочили до нового исторического максимума: стоимость бумаг достигла $236.3, рост составил 20% с начала года.
По данным аналитиков Morgan Stanley, столь взрывной рост бумаг Apple — результат внедрения системы Apple Intelligence — собственной ИИ-модели компании. Эта система будет внедрена в ПО iPhone и iPad, однако только 8% устройств соответствуют необходимым требованиям.
Таким образом, в Morgan Stanley видят перспективы продаж iPhone и iPad, особенного ставка делается на смартфоны. Предполагается, что для использования Apple Intelligence пользователям придётся обновлять свои устройства, а это порядка 1,3 млрд штук. В связи с этим аналитики ожидают продажи устройств на уровне 500 млн единиц в течение двух лет.
Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков