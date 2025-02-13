ИИ в Google Chrome научился автоматически заменять утекшие пароли

Если пользователь пытается зайти на какой-либо сайт с помощью скомпрометированного пароля, ИИ в Chrome автоматически предупреждает о ненадёжности пароля и предлагает его сменить. И если пользователь соглашается, система генерирует пароль и сохраняет его в менеджере паролей.

Как отмечает портал Хабр, безопасность новых паролей не раскрывается для внешних ресурсов. Система проверки хеш-префиксов контролирует надёжность пароля на устройстве пользователя, а пароли и их полные хеши никому больше неизвестны.

При этом такая функция в Chrome уже существует, но указанные действия нужно выполнять вручную. ИИ-автоматизация должна обеспечить «прицеливание» системы на слитые пароли, упростить их замену и повысить безопасность.