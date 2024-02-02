ИИ в Google Maps будет рекомендовать новые места

Как это работает: говорите приложению, что ищете, например, ресторан, учитывающий потребности ваших друзей с различными ограничениями. Большие языковые модели компании проанализируют информацию о более чем 250 миллионах мест и подскажет идеальное место.

Функцию можно использовать на лету, например, для поиска развлечений в случае внезапного дождя. Как только пользователи из раннего доступа предоставят достаточно обратной связи, функция будет доступна в большем количестве мест.