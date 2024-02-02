ИИ в Google Maps будет рекомендовать новые места

Опубликовано 02 февраля 2024, 00:09
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ИИ в Google Maps будет рекомендовать новые местаНа основе ваших пожеланий
Google внедряет искусственный интеллект (ИИ) в свои карты. На данный момент, функция доступна только для определенных районов и участников программы Local Guides, она представляет интересное применение технологии. Основная идея заключается в том, чтобы использовать естественный язык для поиска новых мест в городе.
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Как это работает: говорите приложению, что ищете, например, ресторан, учитывающий потребности ваших друзей с различными ограничениями. Большие языковые модели компании проанализируют информацию о более чем 250 миллионах мест и подскажет идеальное место.
Функцию можно использовать на лету, например, для поиска развлечений в случае внезапного дождя. Как только пользователи из раннего доступа предоставят достаточно обратной связи, функция будет доступна в большем количестве мест.