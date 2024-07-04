ИИ в сервисе для дизайнеров Figma начал плагиатить дизайн приложения Apple

На проблему впервые обратил внимание один из пользователей Figma Энди Аллен, о чём он рассказал в своём Х-аккаунте. Дизайнер рассказал, что при использовании Make Designs заметил, что сгенерированный дизайн напоминает «эппловское» приложение. И пользователь передал это поддержке Figma.

Ситуацию прокомментировал сооснователь компании Дилан Филд. По его словам, команда никогда не обучала свою модель ИИ на ворованных примерах дизайна или на пользовательском контенте. А проблема плагиата вызвана, скорее всего, «слишком маленькой вариативностью» алгоритмов генерации дизайна.

В Figma решили проверить качество работы своего ИИ и функции Make Designs. Пообещали принять все необходимые меры и не затягивать с возвращением этого функционала.