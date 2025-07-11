ИИ замедлил опытных разработчиков при работе с привычным кодом

Исследование провела некоммерческая организация METR, которая изучила работу опытных разработчиков с помощником Cursor. Программисты выполняли задачи в открытых проектах, с которыми они были хорошо знакомы. До начала эксперимента разработчики ожидали, что ИИ сократит время работы примерно на четверть. После использования ИИ они все еще верили, что работают быстрее. Однако фактически время выполнения задач увеличилось почти на 20 процентов.

Авторы исследования были удивлены такими результатами, поскольку до этого предполагали двукратное ускорение работы. Эти данные бросают вызов распространенному мнению, что ИИ всегда повышает продуктивность опытных инженеров. Ранее другие исследования указывали на заметное ускорение за счет ИИ, но они часто базировались на упрощенных тестах, не отражающих реальную работу с большими и сложными кодовыми базами.

Основной причиной замедления стала необходимость программистов тщательно проверять и исправлять предложения ИИ, которые часто были неточными. При этом авторы предупреждают, что это не значит, что замедление будет везде — например, для новичков или работы с незнакомыми кодовыми базами ИИ может быть полезен.